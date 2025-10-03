Settempeda, cresce l’attesa per il derby casalingo con il Camerino

Arriva un altro big match per la Settempeda! La quinta giornata di campionato, infatti, propone il derby contro il Camerino. Si gioca sabato 4 ottobre (ore 15.30) al comunale “Soverchia” che, dopo aver fatto il tutto esaurito per la sfida contro l’Aurora Treia, si prepara ad un nuovo pieno di pubblico per quest’altro match molto atteso e sentito. Oltre al valore delle due squadre e al fatto che la partita viene vista come una vera e propria stracittadina, in questo momento l’interesse aumenta visto che le due contendenti sono appaiate al terzo posto (9 punti) e quindi in gioco c’è un possibile allungo verso il vertice della classifica. Tra i biancorossi di casa e quelli camerti è già il terzo scontro stagionale, il primo in campionato, dopo i due in Coppa Italia con esito favorevole ai giocatori di mister Giacometti. Ci sarà, dunque, voglia di riscatto per i ragazzi di mister Pierantoni (al rientro in panchina dopo la squalifica) che chiederà alla propria squadra, organico che dovrebbe essere finalmente al completo, di proseguire nel bel cammino intrapreso e confermare le buone impressioni date in questo primo mese di torneo. Insomma, i presupposti per una grande partita ci sono tutti. Non resta allora che andare allo stadio per vedere come andrà a finire. Una sfida praticamente senza un favorito chiaro per la quale resta difficile fare previsioni e dare un pronostico dunque con risultato aperto a qualsiasi risultato.