Calcetto pronto a ripartire: Fabio Falsetti nuovo allenatore

Il Serralta calcio a cinque è quasi pronto per affrontare la nuova stagione che vedrà la formazione gialloblù impegnata nel campionato di serie C2 (partenza il 17 settembre, mentre per la Coppa Marche si attendono le date ufficiali). Il più è stato fatto con la conferma di gran parte del gruppo che sarebbe dovuto partire prima dello stop per la pandemia, ma resta da completare la rosa. Qualche novità è prevista, ma quella più importante già c’è stata e riguarda la conduzione tecnica. Il nuovo allenatore risponde al nome di Fabio Falsetti. Dopo una sola stagione, infatti, Fulvio Sileoni ha dovuto lasciare l’incarico per motivi di lavoro, resta comunque in società con altri compiti, e così la dirigenza ha dovuto scegliere un sostituto ed è arrivato il tecnico settempedano. Per Falsetti è un ritorno a casa, dato che per tantissimi anni ha militato come giocatore nelle varie società di San Severino (14 stagioni compresa la serie B) e, ultimamente, lo ha fatto anche da tecnico con le squadre giovanili e del Csi. Dopo queste prime esperienze nel club gialloblù, è giunta quella biennale al Cus Camerino, mentre adesso arriva la panchina della prima squadra del Serralta e in un torneo di livello. Per Falsetti ecco la grande occasione come allenatore per affermarsi definitivamente e per mostrare le proprie qualità e da parte sua c’è entusiasmo e fiducia di poter riuscire a far bene. Sarà un compito impegnativo, ma c’è la convinzione che possa essere l’inizio di un’avventura lunga ed importante in una squadra ambiziosa e competitiva e che punta ad essere protagonista al vertice. Lo staff dirigenziale gialloblù, intanto, prosegue il lavoro per completare la formazione e l’obiettivo è quello di portare a termine quelle 2-3 trattative già imbastite da tempo per la chiusura delle quali restano pochi dettagli da risolvere prima che possano essere rese ufficiali.

r. p.