L’obiettivo era quello di vincere, sarebbe stata la prima volta in stagione, e operare il sorpasso ai danni di una diretta concorrente nella lotta per la permanenza nella categoria, ma il Serralta non ce l’ha fatta ed è caduto anche a Polverigi incassando l’ennesimo ko del campionato. E’ finita 4-3 per gli anconetani questa sorta di spareggio salvezza che fa fare un passettino in avanti ai locali (salgono a quota 4 sempre penultimi), mentre bloccano all’ultimo posto (zero punti) un Serralta che deve assolutamente reagire e trovare un risultato positivo che sarebbe manna soprattutto a livello mentale e di fiducia per proseguire degnamente il torneo. Protagonista del match con una tripletta Busilacchi del Polverigi, mentre in casa settempedana oltre a Nardi, è andato ancora a bersaglio Guilherme Gouveia mentre il terzo gol è stato di David Fuselli uno dei due neo arrivati (l’altro è Simone Sisalli) che ha bagnato al meglio l’esordio con i colori gialloblù.

Dopo un avvio non dei migliori con doppio vantaggio dei locali (Graziosi e Busilacchi), il Serralta ha reagito con decisione riuscendo ad andare al riposo in parità grazie alle reti del giovane Gouveia, che ha accorciato le distanze, e del rinforzo invernale Sisalli. Nella ripresa uno scatenato Busilacchi metteva le cose a posto per il Polverigi con una doppietta che indicava la strada verso il successo ai padroni di casa che tenevano poi botta fino al termine malgrado il di Nardi che accendeva le speranze del Serralta rimaste però tali dato che il pareggio non è arrivato. Per il prossimo turno, il dodicesimo, il Serralta sarà di nuovo sul parquet amico per affrontare la Polisportiva Victoria, altra formazione invischiata nella bassa classifica (terzultima a quota 9) e quindi ostacolo alla portata. Insomma altra buona occasione per poter brindare alla prima vittoria stagionale.

Formazioni

POLVERIGI: Venere, Pettinari, Fermani, Lelli, Manara, Pasqualini, Busilacchi, Graziosi, Pennacchioni. All. Agostinelli

SERRALTA: Bami, Brentassi, Dialuce, Paciaroni, Gori, Liuti, Pellegrini, Zagaglia, Gouveia Guilherme, Fuselli, Nardi, Sisalli, All. Marrocchi

Roberto Pellegrino