Oggi, domenica 4 dicembre, ben 33 mila luci maxi led si accenderanno insieme al grande albero posto al centro di Piazza del Popolo per illuminare il Natale a San Severino. La cerimonia d’apertura della rassegna “L’Incanto del Natale”, promossa dal Comune e dalla Pro loco con la collaborazione di molte associazioni settempedane, è prevista per le ore 18.

Sarà una grande festa con l’animazione di Multiradio e la partecipazione straordinaria della scuola di danza Asd Studio Dance Academy.

L’evento sarà preceduto, alle 16, da una proposta per i più piccoli a cura dell’associazione “Luci e Pietre”. Si tratta dell’iniziativa “Raccantando”, una rassegna dedicata ai più piccoli e nata da un’idea di Celeste Carboni, con storie da leggere e musica da ascoltare per le vie del centro. Il ritrovo è presso l’Officina degli Elfi, dove sarà allestito anche un laboratorio per confezionare piccoli e grandi scatole di Natale che viaggeranno poi per la città portando gioia e felicità. Chi vorrà potrà arricchire, lungo il percorso, le scatole stesse con disegni, frasi e poesie. Solo il giorno della Vigilia le scatole confezionate torneranno nell’Officina degli Elfi per mostrarsi in tutta la loro bellezza.

Il programma de “L’Incanto di Natale” proseguirà poi fino all’Epifania: ci saranno mercatini, passeggiate, concerti, convegni, musica e spettacoli dal vivo, degustazioni, tombolate, serate di ballo, laboratori e, infine, il grande ritorno del presepe vivente.

Intanto, sempre oggi (domenica 4 dicembre), alle ore 10.30 davanti al teatro Feronia, è atteso un altro appuntamento della rassegna “Mille storie e una valigia”. Infatti, proprio da una magica valigia salteranno fuori tante storie da ascoltare e libri da prendere in prestito per continuare l’avventura anche a casa con mamma e papà. L’iniziativa è a cura dell’associazione “Il Sognalibro” e della Biblioteca comunale “Antolisei”.