L’atleta olimpico Diego Lenzi dirige l’allenamento della “Pugilistica” Settempedana

Dopo averlo accolto in Comune, il sindaco Rosa Piermattei, nella palestra della Bocciofila con il presidente del Consiglio comunale Sandro Granata, ha voluto essere presente per ammirare dal vivo un allenamento diretto dal pugile atleta olimpico a Parigi 2024 Diego Lenzi, ora passato professionista nella categoria dei pesi massimi.

«È stato un onore accogliere in Comune Diego Lenzi anche perché si è trattato di un evento di spessore per l’Accademia pugilistica settempedana che è decisamente in crescita – ha commentato il sindaco durante lo stage di Lenzi con gli atleti granata -. L’arrivo di Lenzi sarà sicuramente di sprone per l’attività dei pugili di San Severino».

Soddisfatto per l’evento, programmato e curato nei particolari da diverse settimane, il presidente dell’Accademia Carlo Sfrappini: «Ci stiamo impegnando al massimo perché in questo sport ci crediamo. Siamo convinti che il pugilato possa insegnare molto ai ragazzi come rispetto delle regole ed applicazione nella disciplina e ci stiamo attivando per poter proporre altri eventi in futuro, magari nella centralissima piazza del Popolo».

Dal canto suo il peso massimo Diego Lenzi, dopo una chiacchierata con lo staff tecnico ed i ragazzi, tra un incitamento a schivare ed una simulazione di attacco, ha ricordato: «Anch’io provengo da un paesino la cui forza è di conoscersi tutti con la possibilità di fare squadra e crescere uniti. Ai ragazzi di San Severino dico di credere nella boxe come disciplina e filosofia di vita che può migliorare la società attuale. Da parte mia l’anno prossimo tenterò la scalata al titolo italiano. Dopo due match vinti, il 5 dicembre salirò di nuovo sul ring per il mio terzo impegno tra i professionisti».

Nel salutare il poderoso Diego Lenzi, il presidente Carlo Sfrappini ha sottolineato «la sua volontà di insegnare la boxe anche in piccole realtà come la nostra sorbendosi 5 ore di macchina di sola andata… E la bontà di un giovane pugile che aldilà della lezione tecnica ci ha stimolato dimostrando con il suo esempio i sani valori della lealtà e dell’impegno che la nostra associazione tenta di inculcare nei ragazzi settempedani che si avvicinano al pugilato».

Luca Muscolini