Dopo 40 anni di attività Silvana Mammoli ha chiuso il suo “Cerco & trovo”, uno degli storici esercizi commerciali di San Severino.

Sabato scorso, con un pizzico di inevitabile commozione, ha salutato i clienti e, brindando assieme al marito Walter alla nuova vita da “pensionata”, ha mandato a riposo l’amato negozio. Ci piace pensare che lo abbia messo a nanna con il più bel pigiana delle sue collezioni! “Cerco & trovo”, infatti, è stato da sempre un punto di riferimento per il settore delle lingerie e dell’abbigliamento da donna. Ma non solo! A lungo i suoi scaffali sono stati ricchi di capi per uomo e per bambini.

Aperto al rione Settempeda, dopo un periodo iniziale in via Crivelli, l’attività si è spostata lungo il viale della Resistenza e lì è rimasta fino al terremoto del 2016 che ha lesionato l’intero stabile.

Costretta chiudere, Silvana non si è arresa, è stata più forte di tutto e tutti! Si è armata di coraggio e si è trasferita in Piazza del Popolo, scommettendo sulle sue capacità professionali e sulla qualità della sua merce. E i fatti le hanno dato ragione, dimostrando che il lavoro, l’impegno e la forza di credere in se stessi ripaga i sacrifici compiuti. L’attività, infatti, è proseguita bene in questi sei anni, grazie anche alla fedeltà di moltissimi clienti che, nel brindisi di chiusura, ha voluto ringraziare con particolare affetto.

Ora, però, è giunto il momento di chiudere i battenti per godersi un meritato riposo dedicandosi ai propri hobby e a una sana attività fisica.