In vista delle festività e del cartellone di iniziative “L’Incanto del Natale”, predisposte dall’Amministrazione comunale e dalla Pro loco in collaborazione con diverse associazioni settempedane, il comando della Polizia locale ha emesso un’Ordinanza con la quale sono disposte limitazioni al traffico veicolare e alla sosta in piazza.

In particolare, domenica 4 e domenica 11 dicembre, dalle ore 16 e fino al termine degli eventi, saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli in piazza. In via Garibaldi sarà vietata la circolazione, fatta eccezione per i residenti e i clienti della farmacia Kaczmarek.

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 8 alle 15, divieto di sosta e transito dal civico numero 19 al civico numero 45. Poi, dalle ore 15 e fino al termine degli eventi, la chiusura di Piazza del Popolo sarà totale con divieto di transito e sosta veicolare.

Venerdì 9 dicembre, dalle 16 e fino al termine degli eventi, divieto di transito e sosta in via Garibaldi e in Piazza del Popolo, ad eccezione del tratto lato destro compreso tra il civico numero 98 e il civico numero 73.

Infine sabato 10 dicembre, dalle ore 16 al termine degli eventi, divieto di transito e sosta dal civico numero 19 al civico numero 45. I veicoli in difetto saranno rimossi.