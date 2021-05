Volley, Roberto Vagni coach anche della serie D maschile

Tutto è pronto: sabato 8 maggio si alza il sipario sulla Coppa Italia di serie D. Due le compagini che difenderanno i colori della società San Severino Volley, una nel maschile, l’altra nel femminile. Quest’ultima sarà impegnata nella trasferta di Castelfidardo in casa della Sifer, mentre la maschile farà il suo debutto alla palestra “Toti Barone” contro Oltremodo 3M Volley.

Nella squadra maschile una novità di rilievo: Roberto Vagni è il nuovo allenatore della squadra. Il neocoach, già impegnato con altri due gruppi giovanili della società, in questa nuova avventura verrà coadiuvato da Fabio Broglietti.

Mentre i campionati under 19 e under 17 entrano nel vivo si registrano le prime uscite per l’under 15 e l’under 13 femminile.

L’Under 15 femminile L’Under 13 femminile



L’under 15 di coach Pasquali ottiene un doppio successo a Tolentino; l’under 13, guidata da coach Muscolini, alla “Toti Barone”, debutta anch’essa in maniera molto positiva battendo la squadra Europe Volleyball Cus Camerino con un secco 3-0.

s.c.