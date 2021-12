Pallanuoto: Under 12 al torneo di Osimo il 18-19 dicembre

Si è concluso sabato scorso con la vittoria a spese degli Osimo Pirates il periodo di preparazione della squadra Under 12 di pallanuoto del Blugallery Team, allenata da Andrea Pierucci, con la quarta partita del calendario di amichevoli che hanno visto impegnata la compagine più giovane della società settempedana. Il trainer Pierucci si è detto «particolarmente soddisfatto per la costante e inarrestabile crescita del gruppo Under 12 che si compone, oltre che degli esperti classe 2010, dei nuovi arrivati nati nel 2011 e nel 2012. Il continuo ed incessante impegno dei ragazzi durante il training settimanale ha permesso la realizzazione di notevoli giocate in attacco, l’impostazione di una difesa solida ed in generale una notevole visione di gioco». A conferma di ciò la squadra è stata invitata a partecipare al ben noto torneo di carattere nazionale che si svolgerà ad Osimo il 18 e 19 dicembre. «Sarà – anticipa mister Pierucci – un altro momento per crescere nel divertimento e un’ottima occasione per la preparazione del campionato che inizierà a gennaio».

Luca Muscolini