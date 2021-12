“Studente per un giorno”: Open Day all’Istituto “Bambin Gesù”

Il nuovo anno sta per iniziare, le iscrizioni scolastiche si stanno per aprire e l’Istituto paritario “Bambin Gesù” di San Severino (Liceo linguistico e Liceo delle scienze umane) spalanca le proprie aule per gli incontri di orientamento.

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre, nonché del 15 e 16 gennaio 2022, dalle ore 15 alle 17, ci saranno gli Open Day, dove i ragazzi potranno visitare la scuola e partecipare ai laboratori organizzati dall’istituto e dai docenti: un’occasione per vivere e sperimentare le attività del liceo, farsi un’idea sulla formazione e valutare così le prospettive offerte dal “Bambin Gesù”.

Per vivere questa esperienza di “Studente per un giorno”, si può prendere appuntamento contattando i numeri 0733639560 oppure 0733638309. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.liceobambingesu.org