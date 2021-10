La Settempeda pareggia a Camerino (2-2) e vince il girone di Coppa

La Settempeda vince il girone di Coppa Marche e passa il turno. Decisivo il pari (2-2) ottenuto con pieno merito nella trasferta di Camerino. Al termine delle tre gare del gruppo 11, dunque, Settempeda prima con 4 punti e qualificata alla fase successiva (avversarie ancora da conoscere). Risultato che premia chi ha più meritato nei 180’ disputati e, soprattutto, è una grossa soddisfazione per i tantissimi giovani che sono scesi in campo. Ragazzi classe 2002, 2003 e 2004 che hanno davvero ben figurato dando un contributo notevole per centrare l’obiettivo e che sono stati di aiuto ai compagni più esperti. Ognuno ha svolta la propria parte al meglio, ma oggi meritano un elogio soprattutto Gega e Falistocco (autori dei due gol e di un’ottima prova) senza dimenticare Orlandani e Pierandrei che si sono ben distinti.

La cronaca

E’ la sfida che decide il passaggio alla fase successiva di Coppa Marche quella che si gioca a Camerino fra i locali e la Settempeda. Squadre divise in classifica del gruppo 11 da 2 lunghezze (1 e 3 punti rispettivamente), quindi i camerti sono obbligati a vincere, mentre agli ospiti può bastare un pareggio. La scelta delle formazioni chiarisce come i due tecnici vogliano avere un occhio di riguardo al campionato e, quindi, gli undici al via sono composti da giovani e giovanissimi. Mentre i padroni di casa schierano tutta una squadra di ragazzi, fa un po’ eccezione la Settempeda che mette a fare da chioccia ai molti 2002 e 2003 schierati Palazzetti, Forresi, Miconi e Latini, capitano per l’occasione, . L’avvio è su buoni ritmi da ambo le parti e fra i biancorossi appare particolarmente attivo Falistocco. L’esterno destro (14’)avanza palla al piede e fa partire un gran destro teso che colpisce la traversa. Al 22’ ancora Falistocco protagonista. Prende palla a centrocampo e parte in avanti fino al limite dell’area da dove scarica il sinistro che Pierri blocca. Qualche secondo prima sempre i due erano stati protagonisti. Lancio profondo per il biancorosso che appena entrato in area viene anticipato dal portiere in uscita bassa. Il bel momento degli ospiti viene fermato dalla rete del vantaggio del Camerino, che giunge un po’ a sorpresa. Su palla inattiva, tallone d’achille di questo avvio di stagione per la Settempeda, nasce l’occasione giusta per Assuah che da centro area scarica il destro battendo Palazzetti. 1-0. Lo svantaggio non abbatte i settempedani che al 35’ costruiscono l’occasione del pari. Lancio centrale per Pierandrei che corre fin dentro l’area con un avversario attaccato e qui riesce a saltarlo in dribbling per poi sparare il sinistro che Pierri ribatte in tuffo. L’1-1 è solo rimandato perché al minuto 37 è cosa fatta. E’ splendida l’azione che Panicari avvia sulla destra. Lancio sulla verticale per Falistocco che scatta e poi mette un pallone forte e rasoterra in mezzo con Pierandrei che si getta in anticipo girando al volo con il destro. Pierri sfiora con la palla respinta dal palo. Gega, che aveva seguito l’azione, arriva in corsa e di prima intenzione scarica il destro sotto la traversa con precisione e potenza. Prima dell’intervallo si rivede il Camerino con un rasoterra di Pettinari che Palazzetti ferma distendendosi sulla sua sinistra. Il portiere biancorosso diventa capitano nella ripresa perché Latini ha lasciato il posto a Lullo (2004), mentre in precedenza era subentrato a Miconi un altro 2004 ovvero Menichelli. Dopo dieci minuti di gioco la Settempeda va in vantaggio. Perfetta apertura verso destra di Gega a servire Falistocco che cerca il cross in mezzo. Un difensore tocca con il braccio. E’ rigore. Dal dischetto Falistocco fa centro spiazzando il portiere. 1-2. Passano sei minuti e il Camerino ristabilisce la parità. Forresi viene pressato e perde palla. Verazzo entra in area e calcia. Il pallone assume una traiettoria arcuata ed imprendibile per Palazzetti tanto da entrare in porta sotto l’incrocio dei pali più lontano. 2-2. Ancora cambi per Ruggeri: entrano Buratti, Copani e Corna (tutti 2004) e quest’ultimo è protagonista dell’azione più pericolosa dell’ultima parte di match. Ancora grande apertura di Gega sulla destra dove Corna ha campo libero. L’esterno entra in area e fa partire un tiro cross rasoterra che attraversa lo specchio della porta e arriva verso il secondo palo dove Buratti è di un soffio in ritardo per dare il tocco decisivo. Il finale vede il Camerino provarci, ma i biancorossi sono attenti e non lasciano varchi e, anzi, con un paio di ripartenze potrebbero arrotondare il punteggio che, però, non cambia più. Finisce 2-2 e la giovane Settempeda può festeggiare.

SETTEMPEDA: Palazzetti, Forresi, Botta (18’st Copani), Miconi (25’pt Menichelli), Crescenzi, Latini (1’st Lullo), Falistocco, Gega, Pierandrei (18’st Buratti), Orlandani, Panicari (11’st Corna). A disp. Caracci, Rocci, Del Medico. All. Ruggeri

