Covid, i contagi sono in lenta flessione anche a San Severino

Continuano ad essere alti i numeri relativi ai contagi da Covid-19 nella regione Marche, anche se la curva è scesa leggermente. Numeri da “zona rossa” ancora al di sopra dei 250 casi ogni 100.000 abitanti, con gli ospedali sotto pressione anche per carenza di personale.

Domenica 28 marzo: risale a quota 269 la curva dei contagi a Macerata, che durante l’ultima settimana (cioè il 26 marzo) era scesa da 279 a 242 . Migliora il Comune di Civitanova che scende da 380 a 315; anche Recanati va verso il basso da 255 a 210. Il Comune di Treia registra un leggero aumento passando dai 53 positivi del 22 marzo a 60. Alcuni Comuni sono scesi sotto ai 50 contagi. Mantiene ancora il primato di Covid-free il Comune di Monte san Martino e dal 26 marzo anche Gagliole registra zero contagi e zero quarantene. In sette Comuni su 55 i casi positivi sono inferiori a cinque.

Anche a San Severino la curva dei contagi scende, seppur molto lentamente, dopo aver toccato il massimo di 102 unità lo scorso 18 marzo. Ricordiamo che il minimo di 46 unità è stato registrato il 26 febbraio.

L’ultimo bollettino – del 28 marzo 2021 – dell’Osservatorio epidemiologico regionale delle Marche, relativo ai decessi dall’inizio della pandemia, registra un totale di 2.598 vittime, di cui 434 nella provincia di Macerata.

A cura di Fiorino Luciani