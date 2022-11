Arriva anche il primo stop in trasferta per il Serralta che, dopo lo sfortunato e particolare epilogo del match casalingo nel turno precedente, si ferma sul campo della Corridoniense con i locali che vincono con il minimo scarto (1-0) trovando la rete nella ripresa dopo aver passato indenni un primo tempo che ha visto diverse occasioni in favore dei settempedani. Proprio la mancanza di precisione e di cinismo sotto porta è il rammarico più grande per la squadra di Palazzi che paga più del dovuto il fatto di non aver sbloccato il risultato che avrebbe sicuramente permesso di condurre il match in maniera differente. La sfida appariva alla portata, ma era diventata complicata nel cammino di avvicinamento per via dei problemi accusati alla vigilia da diversi elementi della rosa (alcuni titolari in panchina solo per fare presenza) tanto che la formazione scesa in campo presentava diverse novità: da Paciaroni, all’esordio assoluto in stagione, a Cappellacci e Manasse. L’approccio del Serralta alla sfida, comunque, è stato buono tanto che al terzo minuto Cappellacci, dopo un regalo della difesa di casa, si trova da solo davanti al portiere ma sbaglia. Ancora il numero 9 protagonista (9’) su cross di Sparvoli grazie ad un colpo di testa ben effettuato a cui manca soltanto la precisione. Al 14’ Moretti si libera sulla sinistra per poi mettere in mezzo un pallone invitante per Pelagalli che tira a botta sicura mettendo però largo. Dopo un quarto d’ora buono, al quale è mancato solo il gol, la partita non mostra altre azioni degne di nota e la prima frazione termina in parità sullo 0-0. In avvio di ripresa due tentativi, uno per parte: Principi da buonissima posizione alza troppo la mira; Pelagalli ci prova dalla distanza con palla fuori di poco. Alla mezzora esatta arriva la beffa per il Serralta: ripartenza della Corridoniense con Lambertucci che sulla destra raggiunge il fondo, cross deviato con pallone verso il secondo palo e deviazione vincente di Principi ben appostato e bravo a seguire l’azione. Nell’ultima parte del match il Serralta prova a reagire ed a recuperare, ma non trova né il modo né la forza per mettere in difficoltà i locali che tengono botta e portano a casa un risultato importante. Per i gialloblù, invece, un inaspettato passo falso che, però, appare troppo pesante per quanto fatto (almeno cinque le chance sprecate) anche se non è stata la migliore delle prestazioni viste in una prima parte di torneo molto positiva. Prossimo impegno, in casa, contro San Ginesio (venerdì 2 dicembre ore 21), buona occasione per riprendere la marcia in vetta alla classifica.

Il tabellino

CORRIDONIENSE-SERRALTA 1-0

Rete: 75’ Principi

CORRIDONIENSE: Foresi, Lambertucci, Rapallini, Velardinelli, Frontoni, Tentella, Cacchiarelli, Principi, Cavalieri, Tamburrini, Bartolacci. A disp. Maccari, Ermini, Cesca, Ilari, Gatti, Gianfelici, Morelli, Domizi. All. Di Caro

SERRALTA: Cingolani, Paciaroni (46’ Bambozzi), Vissani, Elisei, Sparvoli, Panzarani, Rapaccioni, Manasse (63’ Fabrizzi), Cappellacci, Pelagalli, Moretti (68’ Pinkowski). A disp. Baruni Qazim, Baruni Roland, Bonifazi, Lambertucci, Cambriani, Valenti. All. Palazzi

Roberto Pellegrino