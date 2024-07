Auto, furgoni e spargisale: la Provincia mette in vendita 34 mezzi

C’è tempo fino al 30 luglio per partecipare al bando della Provincia per la vendita di 34 mezzi di proprietà dell’Ente. Si tratta di 24 tra auto e furgoni, mentre altri 10 sono mezzi di diversa natura, come macchine spargisale o spargigraniglia, spazzoloni e idropulitrici che non vengono più utilizzati e che, per questo, verranno messi in vendita permettendo così all’Ente di risparmiare i costi relativi alla tassa di circolazione.

I mezzi che in vendita:

1) Fiat Punto, anno immatricolazione 1994, km 211779, prezzo stimato 500 euro.

2) Fiat Punto, anno immatricolazione 1996, km 118038, prezzo stimato 500 euro.

3) Fiat Punto, anno immatricolazione 1997, km 169504, prezzo stimato 500 euro.

4) Fiat Punto, anno immatricolazione 2002, km 227047, prezzo stimato 1000 euro.

5) Fiat Panda, anno immatricolazione 1996, km 434852, prezzo stimato 1.000 euro.

6) Fiat Panda, anno immatricolazione 1999, km 356321, prezzo stimato 1000 euro.

7) Fiat Panda, anno immatricolazione 2001, km 262943, prezzo stimato 500 euro.

8) Fiat Panda, anno immatricolazione 2001, km 265614, prezzo stimato 500 euro.

9) Fiat Panda, anno immatricolazione 2003, km 200040, prezzo stimato 500 euro.

10) Fiat Panda 4X4, anno immatricolazione 2002, km 429556, prezzo stimato 1.000 euro.

11) Fiat Panda 4X4, anno immatricolazione 2006, km 31373, prezzo stimato 600 euro.

12) Fiat Panda 4X4, anno immatricolazione 1991, km 244942, prezzo stimato 1.000 euro.

13) Fiat Ducato, anno immatricolazione 1985, km 177305, prezzo stimato 500 euro.

14) Fiat Ducato 4X4, anno immatricolazione 2006, km 25476, prezzo stimato 5000 euro.

15) Lancia Lybra, anno immatricolazione 2002, km 278500, prezzo stimato 1.000 euro.

16) Lancia Phedra, anno immatricolazione 2002, km 197000, prezzo stimato 1.000 euro.

17) Iveco 80-14, anno immatricolazione 1987, km 89862, prezzo stimato 1.000 euro.

18) Iveco 80-17, anno immatricolazione 1988, km 107848, prezzo stimato 2.000 euro.

19) Fresia 120C/16/B1, anno immatricolazione 1989, km 54057, prezzo stimato 5.000 euro.

20) Unimog 406 5,8 tonn, anno immatricolazione 1972, km 158560, prezzo stimato 4.000 euro.

21) Spargisale Giletta KA 1000, prezzo stimato 3.000 euro.

22) Spargisale Giletta HF 3030D, prezzo stimato 1.500 euro.

23) Spargigraniglia / sale Giletta, prezzo stimato 500 euro.

24) Spargisale Giletta KA 2000, prezzo stimato 1.700 euro.

25) Spargisale Giletta KA 2000H, prezzo stimato 1.900 euro.

26) Lama Assaloni G2 RDV, prezzo stimato 700 euro.

27) Lama Assaloni mod. LM 300, prezzo stimato 700 euro.

28) Lama Assaloni mod. M2 RDB 300, prezzo stimato 700 euro.

29) Lama Sgombraneve Snow Service, prezzo stimato 1.000 euro.

30) Vomere Assaloni Y5, prezzo stimato 700 euro.

31) Spazzolone, prezzo stimato 350 euro.

32) Spazzolone 2, prezzo stimato 350 euro.

33) Idropulitrice a cassone Assaloni, prezzo stimato 300 euro.

34) Stock di taglienti, prezzo stimato 300 euro.

Per visionare tutti gli atti del bando e le caratteristiche dei mezzi è possibile collegarsi al link https://gtprmc.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/viewAttiDocumenti.action¤tFrame=7&codice=G01137&ext=&_csrf=PQ9IIWWZZ9U9RMP3Q77CPEAUZW6W9XWB