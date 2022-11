Per ricordare, a 30 anni dalla scomparsa, Marino Crescenzi venerdì 25 novembre alle ore 19 verrà celebrata una messa nella chiesa del Torrone di Serralta, il suo amato paese.

Marino è stato un uomo importante, figura di primo piano per San Severino e non solo. Per 17 anni è stato presidente del Moto Club Settempedano, proprio nel periodo d’oro in cui vennero assegnati a San Severino ben due Mondiali di motocross (nel 1970 e nel 1978). E’ stato anche un punto di riferimento per il settore del commercio locale e provinciale, con incarichi di primo piano a livello nazionale.

Crescenzi, inoltre, ha svolto attività politica entrando pure in Consiglio comunale e nel direttivo dell’Ospedale settempedano. Senza dimenticare la sua esperienza nell’ambito degli istituti scolastici della città. Insomma, un esempio per molti e una persona con spiccate doti di umanità e generosità che ha saputo dare tanto alla propria città.