Hanno compiuto quaranta anni ma lo spirito è quello di un tempo e senza dubbio è rimasta intatta la voglia di divertirsi e di stare insieme. Sono le ragazze e i ragazzi del 1982, neo quarantenni, che si sono ritrovati per condividere un traguardo importante e per trascorrere una bella serata tutti insieme.

Luogo della rimpatriata il ristorante “Villa Berta” dove i festeggiati hanno cenato e si sono divertiti con musica e balli. Si sono ritrovati in circa cinquanta per questo evento che, come sempre capita in queste occasioni, è servito per rivedere compagni di scuola, vecchi amici, per conoscersi meglio anche a distanza di anni e per ricordare aneddoti e storie che suscitano sempre emozione e bei momenti.

L’ingresso per il dopo cena era aperto a tutti e quindi il numero di partecipanti è aumentato sensibilmente e la festa è andata avanti fino a tarda ora. Come da tradizione c’è stata la proclamazione di miss e mister ’82: sono stati votati Lara Giachetta e Cristiano Capaldi.