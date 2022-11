C’è un grande uomo dietro un grande allenatore che ha scritto, facendo tutto da solo e partendo dai campetti di periferia, un bel pezzo di storia del calcio italiano. Il grande allenatore, ma prima ancora il grande uomo, è Fabrizio Castori, settempedano nato a San Severino l’11 luglio 1954. Oggi un libro racconta di lui e delle sue imprese. E’ stato presentato nella Sala Italia e s’intitola “Fabrizio Castori. La storia di mister promozioni”.

A scriverlo, per le edizioni Minerva, sono stati Massimo Boccucci e Simone Paolo Ricci, i quali erano presenti all’incontro al fianco dello stesso Castori. Sono intervenuti anche il presidente della Settempeda, Marco Crescenzi, il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, che al tecnico hanno riservato parole di profonda stima e considerazione sottolineandone il legame con le proprie radici.

L’iniziativa è stata promossa, col patrocinio del Comune, dalla Settempeda che ha portato in platea alcune squadre di ragazzini del proprio vivaio. E sono stati proprio i più piccoli ad animare il dibattito, rivolgendo parecchie domande a Fabrizio Castori, attratti dal suo carisma e dal ruolo che riveste. Hanno voluto conoscere aneddoti e vicende della sua ascesa infinita, fatta di oltre 1.330 panchine di cui 509 in serie B (record tra i tecnici in attività), con 10 promozioni in 42 anni di carriera. C’è stato anche il “fuori programma” dell’amico di una vita Gabriele Cipolletta, il quale ha fatto dono a Castori di una raccolta con tutti gli articoli di giornale della sua cavalcata straordinaria attraverso le promozioni nei dilettanti.

Hanno prevalso i ricordi, con Castori visibilmente emozionato e felice di essere tornato tra la sua gente che gli ha riservato un tributo di affetto, davanti alla famiglia al completo e agli amici d’infanzia ai quali, ancora una volta da grande uomo qual è , è rimasto sempre legato.

L’iniziativa è stata promossa anche dal Settempedano per i suoi 25 anni di attività.