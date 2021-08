Settempeda in “rodaggio”: Camerino e Caldarola le avversarie di Coppa

Camerino e Caldarola saranno le avversarie della Settempeda in Coppa Marche.

Il calendario del girone a 3 si aprirà il 12 settembre con la sfida fra Camerino e Caldarola, mentre la Settempeda riposerà ed entrerà in scena il 19 settembre affrontando la perdente del match d’esordio. La terza e ultima giornata ci sarà più avanti, precisamente il 13 ottobre.

Intanto, in attesa del debutto stagionale, la formazione di mister Ruggeri continua la sua preparazione allo stadio comunale e sabato 28 agosto disputa un’amichevole esterna (ore 15.3o) contro la squadra di Treia, che milita in Promozione.

I biancorossi, nel frattempo, hanno partecipato anche al torneo “Birrificio Il mastio” di Villa Potenza confrontandosi con l’Atletico Macerata (2^ Categoria) e con il Chiesanuova (Promozione). Due mini-gare da 45 minuti ciascuna in cui la Settempeda si è ben comportata.

Nella prima sfida, contro l’Atletico, mister Ruggeri ha impiegato la “linea verde”, facendo giocare titolari 8 promettenti ragazzi del settore giovanile, i quali hanno disputato un’ottima prova, vincendo per 1-0 con rete di Sfrappini.

Nella seconda partita, contro il Chiesanuova, si è vista in campo una formazione più esperta che però non ha rinunciato a due 2003: Botta e Farroni. Note positive sono arrivate anche da questi secondi 45 minuti, a cominciare dal gol iniziale di Borioni che ha portato in vantaggio la Settempeda. Poi gli avversari hanno spinto sull’acceleratore e, complici un paio di disattenzioni difensive, è arrivato il successo del Chiesanuova per 2-1.