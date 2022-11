Anche la città di San Severino piange la scomparsa di Assunta Brachetta, donna impegnata nella società civile e cofondatrice di Legambiente Marche (fu la prima segretaria regionale e poi presidente fino al 1995). In particolare, ricorda l’architetto Luca Maria Cristini, “Assunta è stata al fianco dei cittadini, dei Comitati in tante battaglie giuste, in tante battaglie per il clima, per l’ambiente, pioniera di coloro che ci mettevano in guardia, anni fa, dei guasti che stavamo introducendo nel Creato e che oggi tutti tocchiamo con mano. Forse proprio da questi guasti all’ambiente è derivata quella malattia contro la quale ha lottato con tutte le forze, senza riuscire a spuntarla. La cittadinanza di San Severino, assieme a quelle di Treia e Pollenza, la ricorda per il contributo prestato alla battaglia contro l’insensato progetto di Centrale turbogas che si voleva costruire a Rocchetta. Anche da quella battaglia, che la vide in prima linea a fianco del Comitato e del Circolo “il Grillo” di Legambiente, è derivata l’approvazione del Piano energetico ambientale regionale”.

La camera ardente è stata allestica nel Centro funerario di Macerata, in via Dei Velini, dove giovedì 10 novembre, alle ore 11, è prevista una commemorazione laica.

Anche il sindaco Rosa Piermattei e l’Amministrazione comunale hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia, ricordando poi in una nota l’impegno in politica di Assunta Brachetta, che è stata consigliere regionale, consigliere comunale a Treia, membro dell’Associazione dei Comuni di Macerata, nonché del CdA del Cosmari e del Comitato promotore del Parco nazionale dei Monti Sibillini.

“Al marito Fabio Renzi, segretario generale della Fondazione Symbola, e ai familiari la vicinanza di sindaco, Amministrazione e di molti cittadini settempedani”.