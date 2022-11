Con 54 voti a favore, su proposta del segretario generale della Cgil Marche, Giuseppe Santarelli, l’assemblea provinciale del sindacato ha eletto Daniele Principi segretario generale della Cgil di Macerata.

Daniele Principi, 36 anni, è uno tra i più giovani segretari generali della Cgil d’Italia; laureato in Scienze politiche all’Università di Macerata, è tra i fondatori del sindacato studentesco “Officina universitaria” e ha preso parte alla stagione di lotta contro la riforma Gelmini con il movimento “Onda anomala”. E’ da sempre impegnato nel sociale e ha iniziato a collaborare con la Cgil di Macerata nel 2009, prima impegnato nell’Ufficio Contratti e vertenze, poi nell’artigianato e in seguito nella Filctem (Industria calzature-tessile-chimica-energia), la categoria più grande della provincia tra i lavoratori attivi. Inoltre, dal 2014 ha svolto il ruolo di responsabile organizzativo nella segreteria provinciale della Cgil.

“Il mondo del lavoro e la società che cambiano ci impongono di aggiornare le modalità della nostra azione quotidiana, alla lotta per i diritti dei lavoratori va affiancata un’azione per i disoccupati, i precari e le partite Iva individuali”, ha affermato Daniele Principi: “L’impegno che porterò avanti è soprattutto nei confronti dei giovani che devono trovare, in una Cgil più aperta e inclusiva, risposte convincenti in una situazione generazionale drammatica. La priorità su cui dovremo concentrare gli sforzi delle prossime settimane sarà quella di costruire risposte immediate in merito alla perdita di potere d’acquisto di stipendi e pensioni, questa è una vera emergenza nazionale che sta mettendo in ginocchio le famiglie”.

Daniele Principi ha ringraziato per il lavoro svolto sino ad oggi, il segretario uscente Daniel Taddei, che ha guidato la Cgil di Macerata in questi ultimi otto anni ed è ora chiamato ad altro incarico nella Cgil Marche.

Al nuovo segretario Daniele Principi e a Daniel Taddei sono andati gli auguri, per i futuri impegni, del segretario regionale Giuseppe Santarelli, che ha concluso i lavori dell’assemblea.