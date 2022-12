Termina con una netta sconfitta (1-4) il cammino della Settempeda in Coppa Marche. Al “Leonori” passa meritatamente l’Appignanese che con questi tre punti vince il girone degli ottavi e si qualifica al turno successivo del torneo. Per i biancorossi è stata una sorta di test infrasettimanale riservato alla juniores, visto che mister Ruggeri ha deciso di dare spazio a tantissimi giovani dando riposo agli elementi della prima squadra ad eccezione di Granili, Broglia, Lleshi, Panicari e Sfrappini. Chiara la scelta di dare priorità al campionato che sabato propone un’altra sfida casalinga contro il Cingoli. In casa ospite formazione piena di seconde linee, a parte 3 o 4 titolari, e con tutti gli ex in campo dal primo minuto (Montanari, Selita e Fiecconi). Le cinque reti del match sono giunte tutte nel primo tempo e la gara si è decisa già dopo venti minuti (0-3) e così il secondo tempo è stato una sorta di allenamento dove i ragazzi di casa hanno mostrato le cose migliori creando anche un paio di opportunità per poter fare il secondo gol e rendere meno pesante il passivo. Buoni segnali da Codoni (ha giocato da centrale e da terzino sinistro), da Gega, da Copani e da Sfrappini, che si è tolto la soddisfazione di segnare la rete della bandiera.

La cronaca

Il terzo e ultimo impegno del girone di Coppa Marche mette di fronte Settempeda e Appignanese. I locali, sconfitti dall’Urbis Salvia, devono vincere e con largo scarto per sperare nella qualificazione, mentre gli ospiti hanno due risultati dalla loro parte per andare ai quarti. Formazioni stravolte rispetto a quelle del campionato soprattutto per i biancorossi che hanno un undici quasi interamente composto da juniores. Dopo undici minuti Appignanese in vantaggio: Doga calcia dalla distanza sorprendendo Cardorani che non trattiene il pallone che rotola in porta. Al 15’ Montanari esegue una punizione dalla fascia destra con sinistro a tagliare tutta l’area che termina la propria corsa nell’angolo più lontano. Al 20’ il tris ospite: bella triangolazione in area con diagonale vincente di Renzi. Al 40’ l’Appignanese cala il poker: doppietta personale per Doga che approfitta di un pasticcio difensivo biancorosso e con il destro infila a mezza altezza alla destra di Cardorani. Nel recupero la Settempeda accorcia le distanze sugli sviluppi di una punizione da destra battuta da Panicari con Maccari in uscita che rinvia addosso ad un compagno con palla che diventa giocabile per Sfrappini che è il più lesto di tutti e da pochi passi spinge dentro la porta vuota. Nella ripresa arrivano numerosi cambi e c’è spazio per altri giovani biancorossi che riescono a disputare una buona prova sfiorando la rete in diverse occasioni come nel finale con un paio di tiri che non si concretizzano per poco. Il risultatocomunque non cambia e finisce 1-4 con l’Appignanese che proseguirà il cammino in Coppa Marche.

Formazioni

SETTEMPEDA: Cardorani, Corna, Granili, Broglia (70’ Gega), Chiariotti, Codoni, Buratti (50’ Grenga), Lleshi (70’ Eugeni), Sfrappini (70’ Moisa), Menichelli (65’ Copani), Panicari. A disp. Bartoloni. All. Ruggeri

APPIGNANESE: Maccari, Stura, Montanari, Gagliardini, Carbonari, Compagnucci, Doga, Selita, Giulianelli, Renzi, Fiecconi. A disp. Baldinelli, Argalia, Marrocchi, Buldorini, Guerrero, Tarquini, Medei, Mannucci, Gagliardini Edoardo. All. Cicarè

ARBITRO: Sperandini di Macerata

Roberto Pellegrino