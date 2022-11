La Rhütten parte a razzo (10-3 dopo una manciata di minuti), viene ripresa, lotta gagliardamente per quasi tre tempi ma poi cede inesorabilmente alla maggior caratura della co-capolista Basket Macerata che si dimostra più fisica e maggiormente ispirata in attacco. L’orgoglio dei biancorossi padroni di casa tocca lo zenit a 3’04” dal termine del terzo periodo, quando Fucili inanella due bombe consecutive che consentono al quintetto di Sparapassi di riportarsi sul -1 (37-38), poi però i maceratesi accelerano di nuovo e prendono definitivamente il largo, imponendosi con un comodo e fin troppo severo per i ragazzi di Sparapassi 64-49. «Nei momenti cruciali hanno pesato la maggior esperienza e fisicità dei nostri avversari – commenta il diesse settempedano Guido Grillo -; qualche decisione arbitrale non ci ha certamente favorito, anche se i direttori di gara non hanno pesato sull’esito del confronto. Altro neo l’assenza per motivi fisici di Strappaveccia che non ci ha consentito una grande rotazione nel settore guardie. Ora pensiamo alla nostra prossima avversaria, il giovane Grottammare, da affrontare in trasferta alla palestra Fazzini di via Lombardia martedì prossimo, 8 novembre, in anticipo sull’iniziale data di venerdì 11».

RHÜTTEN-BASKET MACERATA 49-64

RHÜTTEN: Uncini 4, Cruciani 6, G. Severini 6 (1 tiro da 3 punti), Massaccesi 6 (1 t. da 3p.), Ortenzi 7 (1 t. da 3p.), Potenza 5, Fucili 15 (2 t. da 3p.), Magnatti, Foglia, Pettinari, Gharbi, Della Rocca. All. Sparapassi

BASKET MACERATA: Soricetti 13, Montanari 8, Nardi 13, Tiberi 13, A. Severini 3, Formentini 4, Spina 5, Torresi 5, Rischioni, Ciccoli n.e., Illuminati. All. Brachetti

NOTE: parziali 10-15/10-14/19-18/10-17; progressivi 10-15/20-29/39-47/49-64; usciti per 5 falli Cruciani e Potenza; espulso per doppio tecnico Della Rocca.

Luca Muscolini