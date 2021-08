Ritorno a scuola: il “Divini” fra Green pass, doppia sede e corso serale

«Le leggi sul Green pass ci sono, ma siamo in attesa di conoscere le modalità operative per metterle in pratica». Resta comunque fiducioso il dirigente dell’Itts Eustachio Divini di San Severino, Sandro Luciani: «Contiamo di avere lumi nel corso della conferenza dei servizi dell’Ufficio scolastico regionale che si terrà alle 10 di martedì 31 agosto – aggiunge Luciani – in quanto le leggi devono essere interpretate. Noi siamo pronti a controllare i Green pass dei docenti, ma reputo difficile il cammino di chi sceglie di non vaccinarsi perché dovrà produrre i risultati negativi del tampone ogni due giorni per poter fare ingresso in aula regolarmente».

Riguardo alle aule «restiamo con il grosso degli studenti provvisoriamente al Luzio in attesa del completamento della nuova sede dove possiamo contare, ad oggi, su cinque aule e due laboratori realizzati dalla Provincia per sei classi di meccanica e due di chimica in rotazione su un totale di 36, dato che quest’anno organizziamo anche il corso serale. Abbiamo bisogno di arredi ed attrezzature nuove per l’Itts che verrà. Intanto è stato fatto qualche lavoro nella sede provvisoria per garantire un distanziamento maggiore. Tutti gli studenti dovranno indossare la mascherina, per gli eventuali casi di positività seguiremo le indicazione della Asl».

Lu.Mus.