Al via nella sede dell’associazione Help Sos un ciclo di tre incontri (il 9, il 23 e il 30 novembre) con Alessandro Suardi, psicoterapeuta a sostegno della genitorialità.

“Si tratta di un laboratorio educativo ‘Age’ – spiega la presidente Cristina Marcucci – cioè un luogo dove incontrarsi, confrontarsi, aiutarsi tra educatori (in particolare genitori e docenti) per affrontare la ‘sfida educativa’ del nostro tempo nella quotidianità delle nostre case e delle nostre aule. Solo condividendo e collaborando si può superare la solitudine educativa ed essere adulti significativi per i nostri figli-alunni che crescono.

Age è l’Associazione nazionale genitori – un’associazione di genitori fatta per i genitori – che ha la finalità di individuare e approfondire quanto concerne il bene e l’interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo, culturale ed etico, e di sostenere la responsabilità educativa dei genitori. Noi di Help abbiamo sposato i valori di Age ormai dal 2019. Gli obiettivi dei laboratori saranno raggiunti grazie al supporto del dottor Suardi, psicoterapeuta ad orientamento cognitivo comportamentale e consigliere dell’Ordine degli psicologi delle Marche. I genitori e gli educatori sono condotti a riflettere su singoli problemi, a condividere esperienze, a incoraggiarsi reciprocamente manifestando ansie e preoccupazioni, a rendersi conto che i problemi che si affrontano sono simili per tutti”.

Il primo appuntamento è per mercoledì 9 novembre, alle ore 21, in via della Galetta a San Severino.