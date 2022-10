Il Serralta si gode il primato in classifica grazie alla squillante vittoria in trasferta conquistata sul campo del Corridonia FC. Vola la squadra di Palazzi che festeggia con un’altra cinquina, la seconda di fila, il momento più che favorevole e un inizio di stagione davvero positivo. Altra prestazione di ottimo livello per i gialloblù che approcciano al meglio la sfida condotta poi con autorità e sicurezza, anche se un paio di leggerezze hanno permesso ai locali di andare a segno tenendo per qualche minuto in bilico il risultato, ma è stato solo per poco visto che ad inizio di ripresa (16’) i settempedani hanno messo le cose a posto siglando tre reti in successione che hanno determinato le sorti del confronto. Partita ricca di gol (ben otto), di episodi, di emozioni e con qualche errore arbitrale che, per fortuna del Serralta, non ha inciso sulla conquista dei tre punti. Molto bene il collettivo con menzione ai marcatori di giornata da Panzarani (primo centro in stagione) a Cappellacci (doppietta) fino a Bambozzi (doppietta anche per lui e per la seconda volta consecutiva). Alla fine il successo viene dedicato a Simone Valenti che ha saltato la trasferta per la nascita del primogenito. All’attaccante neo papà e alla neo mamma vanno le felicitazioni di compagni, dirigenti e società.

La cronaca

Trasferta a Corridonia per un Serralta che viaggia spedito e non vuole fermarsi. Le prime battute del match testimoniano che le intenzioni dei gialloblù sono trasformate in fatti concreti visto che la squadra di Palazzi è da subito sul pezzo e concentrata. Conseguenza di ciò è il vantaggio che arriva dopo undici minuti: Moretti conquista una punizione dal vertice sinistro dell’area che lo specialista Bambozzi trasforma anche grazie alla complicità del portiere avversario. Al 19’ ancora Moretti protagonista con una bella conclusione che sfiora la traversa. Al 26’ il raddoppio gialloblù è servito. Bonifazi mette un bel pallone per Pelagalli che viene steso in area. Rigore netto che Cappellacci trasforma mettendo la palla nell’angolo basso alla destra di Ciampichini. Al 32’ episodio che fa discutere con protagonista Pierluigi che commette un duro fallo ai danni di Pelagalli lanciato verso la porta. Per il terzino di casa solo giallo quando sembrava evidente che potesse starci il rosso. Al 38’ Bambozzi si ripete con un’altra punizione quasi perfetta a cui manca solo di finire in porta dato che la sfera viene respinta dalla traversa. Al 41’, a sorpresa, il Corridonia accorcia le distanze. Palla lunga verso l’area settempedana con Vissani che colpisce di testa con la palla che schizza all’indietro favorendo Thomas Tirabassi che realizza. Prima del riposo gran tiro al volo di Pelagalli su spiovente proveniente dalla bandierina con sinistro che termina di poco sul fondo.

Il secondo tempo comincia con il pareggio dei padroni di casa. Lancio per Carvelli che parte in evidente posizione di fuorigioco non ravvisata però dall’arbitro e così l’azione va avanti con passaggio per Sasha Tirabassi che batte Cingolani. Pur avendo visto svanire il doppio vantaggio, il Serralta non accusa il colpo e in breve si riporta avanti con uno splendido colpo di testa di Panzarani che all’altezza del dischetto dell’area mette in porta un assist da calcio piazzato di Bambozzi. Due minuti e i gialloblò pescano il poker. Pelagalli ci prova con un tiro senza troppe pretese che però diventa insidioso per Ciampichini che, infatti, perde il controllo del pallone che viene recuperato da Cappellacci che, pur da posizione defilata, si inventa una grande soluzione di tacco che vale il 2-4. Il Serralta non molla e non si accontenta tanto che al 16’ trova la quinta marcatura con Bambozzi che si inserisce con tempi perfetti in area e mette dentro l’assist di Pinkowski. I giochi sono chiaramente fatti per un Serralta che può gestire e controllare, anche se il Corridonia FC al 34’ trova il 3-5 (risultato definitivo) su calcio di rigore causato da un’uscita di Cingolani che atterra nettamente Pierluigi lanciato in area. Dagli undici metri fa centro per la doppietta personale Sasha Tirabassi. Si arriva senza sussulti verso la fina anche se al 44’ l’arbitro è protagonista: Bonifazi difende palla per farla uscire sul fondo quando viene buttato giù da Pierluigi. L’intervento non vede il fischio del direttore di gara e si gioca fino alla mischia nell’area gialloblù dalla quale esce un rigore per il Corridonia FC che nessuno vede e soprattutto nessuno capisce. Fatto sta che Sasha Tirabassi può calciare dal dischetto ma il centravanti sbaglia indirizzando il destro sulla traversa. Si rimane sul 3-5 e con il Serralta in dieci per l’espulsione di Bonifazi che prende il secondo giallo per proteste dopo aver preso il primo nel momento in cui è stato decretato il penalty. E’ l’ultima azione di una partita avvincente che premia giustamente e meritatamente un Serralta che può guardare tutti dall’alto. Prossima sfida, in casa, contro l’Helvia Recina (ore 21).

Il tabellino

CORRIDONIA FC: Ciampichini, Pierluigi, Volpe, Dattilo, Perticarari, Luciani, Giannangeli, Carvelli, Tirabassi Sasha, Tirabassi Thomas, Abaoub. All. Marcelletti

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Rapaccioni, Bonifazi, Vissani, Pinkowski, Moretti (7’ st Lambertucci), Panzarani (34’ st Magarelli), Cappellacci (15’ st Cambriani), Pelagalli (29’ st Santini), Bambozzi (21’ st Manasse). A disp. Baruni, Fabrizi, Elisei. All. Palazzi

Roberto Pellegrino