Il maltempo non dà tregua e si continuano a contare i danni dopo l’ennesimo violento temporale che, nel pomeriggio di ieri, ha colpito anche il vasto territorio di San Severino. Disagi su alcune strade nelle frazioni di campagna. Nell’area del centro urbano le fogne non sono riuscite a raccogliere l’acqua piovana che, nel piazzale del Mercato, è entrata con inaudita violenza nel garage comunale dove sono custoditi i mezzi della Polizia locale del Servizio Segnaletica. Divelta la pesante porta in ferro esterna e allagato il pavimento con 40 centimetri di acqua.

Garage allagati anche nel rione Mazzini. Allagato pure il parcheggio della stazione, alcuni tratti di via San Sebastiano, parte di piazzale Marconi. Acqua anche in viale Eustachio.

Acqua e fango sulla strada comunale per Malerba, poi ripulita dai mezzi dell’ufficio Manutenzioni del Comune. Fango e terriccio dai campi pure sulla 361 “Septempedana” in località Taccoli dove alcune fabbriche della zona industriale sono risultate parzialmente allagate. Nell’area archeologica un fossato di scolo non è riuscito a regimare le acque che hanno invaso la sottostante sede stradale dell’arteria che collega Taccoli al centro urbano.

Problemi anche sulla provinciale che collega a Tolentino. In località Colotto, nei pressi dell’Assem, acqua e terriccio hanno invaso la sede stradale creando pericolo per le auto in transito.

Grande lavoro per uomini e mezzi dell’area Tecnica del Comune e per le imprese incaricate degli interventi. La Polizia locale, oltre a regolare il traffico e segnalare i pericoli, ha operato fino a tarda sera per liberare le caditoie e permettere al sistema fognario di lavorare bene.