Il Comune ha pubblicato un avviso per individuare i soggetti interessati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile. Intenzione dell’Amministrazione è quella di partecipare al Bando per la presentazione di progetti da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia o calore da fonti rinnovabili. In particolare ci si attende che comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a mitigare la povertà energetica grazie alla riduzione della spesa energetica e a tutela dei consumatori più vulnerabili.

L’avviso è consultabile sul sito internet del Comune www.comune.sanseverinomarche.mc.it alla sezione bandi di gara e contratti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il settore Lavori pubblici al numero di telefono 0733641400.

La manifestazione di interesse, da presentare debitamente compilato e su apposito modello, dovrà essere indirizzata all’ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 14 del 23 ottobre. Potrà essere inoltrata anche per Pec all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it con oggetto “Manifestazione di interesse alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile”.