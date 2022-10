Comunità di Colleluce in festa per la nona edizione della Sagra dell’acquaticcio. L’iniziativa ha richiamato tantissime persone grazie all’allestimento di stand gastronomici e bancarelle. Un pomeriggio allietato anche dalle musiche e dai balli del gruppo folkloristico “Balcone delle Marche” di Cingoli.

Ai festeggiamenti, promossi dal Comitato di frazione presieduto da Serenella Eugeni, si è unito anche il sindaco Rosa Piermattei. Con la festa si è rinnovata la tradizione, tipica di questo periodo, di sorseggiare l’acquaticcio, bevanda ottenuta dalla fermentazione delle vinacce, una volta tolte dal mosto, immerse nell’acqua in un tino. Si tratta di una bevanda che in passato il contadino preparava per avere un vinello immediato che durava qualche settimana in attesa del vino nuovo.