Si chiama “Fast Forward” ed è il nuovo team agonistico nato a San Severino per gli appassionati di mountain bike enduro, disciplina sui pedali sempre più in voga e seguita a livello nazionale e internazionale.

Il sodalizio è in attività da poco tempo, ma la determinazione, l’esperienza e le qualità tecniche dei suoi affiliati lo hanno fatto debuttare alla grande nel campionato regionale di “Enduro Marche series”. Alla prima gara, svoltasi a San Lorenzo di Treia, infatti, è stato subito podio!

Il team si è distinto in tutte le categorie, ma in particolare Matteo Barigelli – settempedano che vanta anche un’esperienza al Mondiale corso a Canazei) – ha vinto la classe M1 e si è piazzato terzo nella classifica assoluta di giornata.

Inoltre Luigi Soverchia ha concluso in terza posizione nella classe E-B4 (E-bike). Si tratta pure in questo caso di un risultato di prestigio, anche in considerazione del fatto che il settempedano era alla sua prima gara di enduro.

La prossima prova del campionato regionale è in programma domenica 2 ottobre a Urbania.