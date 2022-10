Oggi, sabato 1 ottobre, alle ore 14, vengono celebrati nel chiostro di San Domenico i funerali di Alika Ogorchukwu, il venditore ambulante nigeriano 39enne ucciso in strada a Civitanova Marche il 29 luglio scorso. Si prevede un notevole afflusso di persone. Pertanto, il comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza con limitazioni alla viabilità e alla sosta in via Gorgonero e via Ercole Rosa. In particolare è stato istituito il divieto di sosta con rimozione negli ultimi stalli di sosta, lato San Domenico, di via Gorgonero dalle ore 13.30 alle 17 fatta eccezione per le autorità, le forze di polizia, i mezzi di soccorso e i disabili. Inoltre viene istituito il divieto di sosta in via Ercole Rosa dall’intersezione con via Gorgonero all’intersezione con viale Bigioli, sempre nello stesso orario. Sarà infine obbligatorio svoltare a destra in via Gorgonero all’altezza dell’intersezione con via Ercole Rosa dalle ore 13.45 e fino alle 16.30.