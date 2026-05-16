Calcio 3^ Categoria: l’Audax attacca, ma è l’Eroica Sant’Angelo a esultare

L’Audax si fa coraggio dopo un primo tempo senza grandi lampi ed inizia la ripresa attaccando a spron battuto, ma l’Eroica Sant’Angelo approfitta di ogni occasione, colpisce in contropiede ed alla fine chiude sul triplo vantaggio. Ultima trasferta stagionale dell’Audax di mister Palazzi senza lampi al Vallonica di Sant’Angelo in Pontano dove la rosa rimaneggiata e la scarsa verve in attacco finiscono con il pesare come un macigno sul groppone dei granata che tuttavia non si scoraggiano ed accumulano esperienza in attesa di riorganizzarsi per il prossimo campionato. «Purtroppo anche a Sant’Angelo in Pontano abbiamo dovuto fare i conti con una lunga serie di infortunati e squalificati che non ci ha garantito molte alternative a gara in corso – commenta il dirigente Francesco Sfrappini, consueto referente per le trasferte dei granata -. Tuttavia abbiamo dato vita ad una partita in cui non ci ha mai fatto difetto la determinazione. Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari con l’Eroica, collezionando diverse palle-gol che però ci hanno fruttato soltanto un palo, mentre i padroni di casa sono riusciti a realizzare con Lulani ed a chiudere quindi la prima frazione sul minimo vantaggio. Dopo l’intervallo siamo tornati sul terreno di gioco più convinti e per una buona mezz’ora abbiamo costretto i padroni di casa sulla difensiva. Purtroppo sono emersi gli attuali nostri limiti in fase realizzativa che ci hanno negato il pareggio. Come spesso accade in queste situazioni, alla fine chi sciupa eccessivamente viene punito ed infatti l’Eroica ha raddoppiato con Bartolini e nel finale di gara triplicato con Pierucci in contropiede. È da sottolineare tuttavia che il risultato della partita di Sant’Angelo in Pontano è stato parecchio bugiardo per la mole di gioco che abbiamo costruito. Comunque non facciamo drammi e ci prepariamo per disputare l’ultima partita, dopodiché penseremo al futuro». Fari puntati per il finale di stagione al comunale Gualtiero Soverchia (il Tullio Leonori è impraticabile per il rifacimento del fondo in sintetico) per Audax-Carima Macerata.

Luca Muscolini