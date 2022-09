Parte con una buona prestazione la stagione del Serralta che impatta a reti bianche sul campo del Camerino-Castelraimondo nella prima ufficiale valevole per la Coppa Marche. Contro un avversario valido, i ragazzi del riconfermato mister Michele Palazzi dimostrano di essere già in buona condizione, anche se c’è da lavorare come è normale in questo periodo per mettere minuti nelle gambe, e di aver raggiunto una buona intesa di squadra, viste le molte novità di quest’anno (sette i volti nuovi). Match equilibrato, combattuto e che ha visto discrete manovre da ambo le parti. Non sono state molte le occasioni, ma alcune delle più pericolose le ha costruite il Serralta soprattutto quelle con Pelagalli, Bambozzi e Fabrizi. Questi ultimi due sono fra i neo gialloblù oltre a Cingolani, Elisei, Sparvoli, Manasse e Santini. Poteva dunque anche venbire fuori una vittoria, ma alla fine il pari è stato giusto. Bene tutti per impegno e voglia e ottimi segnali dai nuovi che già sembrano essersi inseriti al meglio e che sicuramente potranno dare un contributo importante nel corso della stagione. Il prossimo impegno in Coppa sarà in casa contro l’Abbadiense per il terzo turno del girone, mentre c’è attesa per il calendario di Terza Categoria, torneo il cui avvio è previsto per il 7-8 ottobre.

FORMAZIONE SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Elisei, Vissani, Baruni, Bambozzi, Panzarani, Rapaccioni(15’st Fabrizi), Moretti, Valenti, Pelagalli(25’st Manasse). A disp. Baruni, Santini, Pinkowski, Cambriani, Cappellacci. All. Palazzi