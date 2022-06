Lo scorso 18 giugno si è conclusa la mostra d’arte Contemporanea…mente, ospitata nel Palazzo della Ragione Sommaria in Piazza del Popolo.

La mostra, composta dalle eterogenee opere di tre artisti, Giulio Sfrappini, Shura Oyarce Yuzzelli e Maria Ersilia Valentini, ha coinvolto anche i critici Guido Garufi ed Alberto Pellegrino, ed è stata inaugurata lo scorso aprile: una collettiva che ha raccolto diverse opere che andavano dall’astrattismo al figurativo, dalle tele alla scultura.

In questi tre mesi abbondanti di apertura, i visitatori sono stati molti e hanno sinceramente apprezzato i lavori presenti all’interno: il dialogo tra le forme astratte e le opere figurative, tra le pietre della scultura e le tele dipinte, ha colpito chiunque abbia visto questa esposizione. Il pubblico, attraversando questo spazio piccolo, ma denso di opere, è stato catturato dal dialogo instaurato tra tre artisti così differenti tra di loro: un pubblico vasto, composto da ogni fascia d’età, dalle persone più anziane ai giovanissimi. Dai bambini delle scuole elementari, fino agli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Divini” e dell’Istituto “Bambin Gesù”, per non dimenticare la visita di alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Un angolo della mostra



Molti dei fruitori hanno gradito così tanto le opere degli artisti da augurare agli autori la possibilità di esporre in altre e più grandi mostre, affinché ognuno dei tre partecipanti possa ulteriormente mostrare la propria arte: Giulio Sfrappini, Shura Oyarce Yuzzelli e Maria Ersilia Valentini non potevano ricevere un complimento, ed un augurio, migliore di questo!