Gli eletti nelle Marche nei collegi uninominali della Camera (4) e del Senato (2). Come visto, sono tutti di centrodestra. In un prossimo articolo scriveremo dei parlamentari eletti col proporzionale nei collegi plurinominali. Si attende l’ufficialità della loro proclamazione. In tutto, comunque, sono 15 i parlamentari (dieci deputati e cinque senatori) previsti per le Marche in Parlamento.

Camera dei deputati

Mirco Carloni, già vicepresidente della Regione Marche, è stato eletto alla Camera, con la Lega, e una percentuale di voti del 44,21%. È nato a Fano nel 1981, è un ex scout, appassionato di escursioni familiari in montagna, ha aperto un’attività di ristorazione a Fano.

Stefano Maria Benvenuti Gostoli, di Fratelli d’Italia, ha vinto con il 38,65% nel collegio uninominale di Ancona. Avvocato di professione, ha 46 anni e la sua città d’origine è Ancona. Le sue passioni e i suoi passatempi sono apicoltura, violino, kayak e antiquariato.

Nel collegio di Macerata è stata eletta con il 49,5% dei voti Giorgia Latini (Lega), assessore regionale uscente all’Istruzione e Cultura nella Giunta Acquaroli. Ha 42 anni, è di Fabriano, ma è stata consigliere comunale ad Ascoli Piceno nel 2014 e deputata della Lega dal 2018.

Francesco Battistoni, esponente di Forza Italia , è stato eletto nel collegio di Ascoli-Fermo con 90.807 voti. Viterbese, 55 anni, è Sottosegretario uscente alle Politiche agricole: torna in Parlamento grazie al 47,66% di preferenze.

Senato della Repubblica

Antonio De Poli, già questore anziano del Senato e presidente dell’Unione di Centro, ha vinto con il 41,29% nel collegio uninominale di Ancona (che comprende anche la provincia di Pesaro e Urbino) come esponente del centrodestra. De Poli rientra tra i candidati che si sono presentati fuori regione essendo originario di Padova, dove vive tuttora. È perito industriale.

Elena Leonardi, Fratelli d’Italia, ha vinto con il 49,03% nel collegio di Macerata-Fermo-Ascoli Piceno. Già consigliera comunale e presidente della commissione Sanità, la neo senatrice Leonardi vive a Porto Recanati, ha studiato Scienze politiche all’università di Macerata ed è consigliere regionale uscente.