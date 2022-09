Massimiliano Luzi è campione italiano di enduro nella classe 125 cc del Gruppo 5, quello riservato alle moto costruite negli anni ’80. Il pilota di San Severino, in sella a una Puch Frigerio del 1981, si è aggiudicato il titolo vincendo 4 delle 7 prove in calendario, svoltesi dallo scorso aprile in diverse regioni, fra cui la Sardegna. Nelle restanti 3 gare Luzi è giunto sempre secondo, confermandosi leader della classifica. E’ il suo primo titolo italiano individuale: in passato ne ha centrati altri 2 a squadre.

“Ero al debutto nel Gruppo 5 – spiega Massimiliano – e ho corso per la società sportiva ‘Sorciverdi’ presieduta da Giuliano Morbidoni, che ringrazio assieme a Gabriele Pieristè, che ci ha messo a disposizione le moto”.

Luzi, forte di tali successi, è stato chiamato a rappresentare le Marche al Trofeo delle Regioni di cross. Con lui ci saranno pure altri due settempedani: Manlio Giaché e Paolo Spadoni, fresco vicecampione italiano di enduro nella classe 500 cc.