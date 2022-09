Mercoledì 28 settembre torna a riunirsi il Consiglio comunale. La seduta, in adunanza ordinaria, è stata convocata per le ore 18 nell’ex sala udienza del Giudice di Pace, a Palazzo Governatori.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, figurano la ratifica della delibera di Giunta comunale avente ad oggetto la variazione urgente al bilancio di previsione, le variazioni di bilancio 2022/2024, l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2021.

Si passerà poi alla discussione dell’esercizio della facoltà di rinnovo e all’approvazione dell’addendum relativo alla convezione per la gestione della piscina comunale, all’approvazione dell’acquisizione di aree al patrimonio indisponibile dell’ente per la realizzazione del collettore fognario a servizio dell’insediamento Sae di San Michele, alla discussione di una variante parziale al Piano regolatore generale per la delocalizzazione di un fabbricato residenziale danneggiato dal sisma 2016.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche l’adozione del Piano particolareggiato centro storico del borgo di Elcito.