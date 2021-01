Adriatico crosstour: Pavoni vince a Perugia ed è 1° in classifica

Il settempedano Pietro Pavoni apre il 2021 con un altro successo. Domenica 3 gennaio, infatti, si è aggiudicato a Perugia la quinta tappa dell’Adriatico cross tour, circuito interregionale che vede al via i migliori specialisti del centro Italia. In palio c’era il Trofeo Decathlon per la decina edizione del “Petrignano cross” e il 46enne di San Severino non ha deluso le aspettative, battendo tutti in rimonta al termine di una prova tecnica e di resistenza, svoltasi su un tracciato reso piuttosto fangoso dalla pioggia di questi giorni. Per lui primo posto fra gli Open Elite e nella classifica assoluta. I 60 punti conquistati, inoltre, gli permettono di salire al primo posto nella graduatoria dell’Adriatico cross tour, dove occupava la terza posizione prima della gara umbra, grazie ai risultati conseguiti nelle tappe precedenti che sono state organizzate – da ottobre a dicembre – ad Ancona (2), Corridonia e Sant’Egidio alla Vibrata. Ora manca soltanto un ultimo atto: la sesta tappa, in programma il giorno dell’Epifania a Sant’Elpidio a Mare. E chissà che dalla calza della Befana non possa spuntare l’ennesima soddisfazione per l’inossidabile Pietro Pavoni, portacolori del Team “Co.Bo.” San Severino, il quale, commentando il successo, ha parole di ringraziamento per il suo preparatore atletico Saverio Ottolini di Sport Attitude, che lo allena ormai da vent’anni.

Infine, da segnalare che sempre alle porte di Perugia è salito sul podio pure il gemello Paolo, inseritosi quest’anno nella classe amatoriale dei Master 4. E’ giunto, infatti, secondo alle spalle del campione italiano Massimo Folcarelli, facendo una corsa altrettanto bella e impegnativa.