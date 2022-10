Torna con un pareggio il Serralta dalla trasferta di Caldarola, un punto che fa classifica e che può soddisfare, anche se è stato fatto un passo indietro rispetto alla partita d’esordio di sette giorni prima. Risultato deciso da due rigori (il primo ha portato avanti i gialloblù), anche se ne sono stati assegnati tre, due per i padroni di casa, con l’ultimo nel finale che ha visto Spadoni compiere una grande parata a salvare i suoi dalla sconfitta. Recrimina anche il Serralta, ma non per un proprio errore, bensì per un più che dubbio fischio arbitrale che a tre dal termine ha cancellato il probabile gol vittoria messo a segno da Cambriani. Partita non bella (ha inciso anche il gran caldo decisamente fuori stagione), con diverse imprecisioni e con poche azioni degna di nota. Insomma una divisione della posta in palio che ci sta, anche se il Serralta avrebbe potuto fare di più e la sensazione di poterla vincere resta ben nitida visto l’avversario alla portata e non certo di livello superiore.

La cronaca

Prima trasferta di campionato per i ragazzi di Palazzi che sono chiamati ad affrontare la Nicolò Ceselli in quel di Caldarola. L’avvio di gara sembra quello giusto per il Serrala che, praticamente al primo affondo, va in vantaggio: Sparvoli de destra trova in profondità Valenti che entra in area, fa perno sul difensore per trovare lo spazio giusto e poi viene steso dallo stesso avversario. Rigore netto che Pelagalli, al secondo centro consecutivo, trasforma spiazzando il portiere. Si fa male Elisei che deve uscire lasciando il posto a Bonifazi che al 17’ è protagonista dell’intervento in scivolata che porta al secondo rigore del pomeriggio, questa volta in favore dei locali. Ciocchetti mette dentro dagli undici metri. Ristabilita la parità, il match si trascina senza sussulti fino all’intervallo con le due squadre incapaci di costruire azioni incisive. Mister Palazzi, dopo il riposo, ripresenta una formazione diversa con tre nuovi elementi. In realtà l’inerzia della sfida non cambia e si vede ben poco. Bisogna arrivare alla fine dell’incontro per raccontare qualcosa di interessante. Al minuto 38 Fabrizi, uno dei neo entrati nel Serralta, commette fallo in area, intervento punito con il terzo penalty di giornata (secondo per i padroni di casa). Lo specialista Ciocchetti si ripresenta sul dischetto e calcia bene, ma Spadoni compie un ottimo intervento distendendosi in tuffo sulla propira destra bloccando la sfera. I gialloblù scampato il pericolo riescono ad avere la chance giusta per vincere in extremis la partita. Al 42’ arriva da sinistra un bel cross per Valenti che colpisce di testa con palla sulla traversa, arriva Cambriani (entrato da pochi minuti) che, sempre di testa, ribadisce in rete. L’esultanza del Serralta viene fermata dal fischio dell’arbitro che decide di annullare per fuorigioco, Decisione che lascia enormi dubbi e toglie tre punti ai settempedani che a quel punto potevano essere portati a casa. Questo episodio in pratica chiude la contesa che termina in parità; il Nicolò Ceselli ottiene il primo punto del torneo, il Serralta invece sale a quattro punti. Prossimo impegno per i gialloblù in casa contro la Vis Civitanova (venerdì 21 ottobre ore 21).

Il tabellino

NICOLO’ CESELLI CALDAROLA: Santucci, Ciccarelli, Bruschi, Acuti, Leonori, Palmieri, Gasparrini, Favale, Ciocchetti, Pelosi, Ferracuti. All. De Angelis.

SERRALTA: Spadoni, Sparvoli, Baruni (1’ st Fabrizi), Elisei (11’ pt Bonifazi), Panzarani (1’ st Pinkowski), Vissani, Moretti (1’ st Manasse), Bambozzi, Valenti, Pelagalli (28’ st Cambriani), Rapaccioni. A disp. Cingolani, Santini, Magnapane, Cappellacci. All. Palazzi

Roberto Pellegrino