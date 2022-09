Festa a sorpresa per gli 80 anni di Mario Governatori. Gliel’hanno organizzata la moglie Franca e i figli Simona ed Enrico con la complicità dei loro coniugi Federico e Marella e ovviamente dei cari nipoti. E’ stato un momento di festa per un giorno “speciale”, vissuto in semplicità tra gli affetti familiari.

A San Severino Mario è una persona conosciuta e stimata: ha iniziato a fare il carrozziere da giovane, a Roma, nel quartiere “Vip” dei Parioli dove uno dei clienti più famosi della sua officina era il cantante Little Tony. Poi è tornato al suo paese, ha sposato Franca e, come si suol dire, ha messo su famiglia. Qui, a parte una parentesi nel settore del commercio (aprì in viale Eustachio un negozio di calzature, “Go.Ri”), Mario ha continuato a svolgere il lavoro di carrozziere e, nel momento in cui è andato in pensione, ha lasciato il testimone al figlio Enrico che oggi porta avanti l’attività assieme ai figli Luca e Lorenzo.

A Mario giungano i migliori auguri da parte di familiari e amici.