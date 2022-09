Musica e divertimento, stand gastronomici, birre artigianali, mercatino e tanti ospiti di richiamo come Mecò, con il suo clan, e Federico Martelli, l’autore della super hit, sbarcata ad Italia’s Got Talent, “Bello Bello” che su YouTube ha raccolto milioni di visualizzazioni.

Venerdì 23 e sabato 24 settembre il campetto del Rione Settempeda, in via Padre Giuseppe Zampa, ospiterà il festival musicale e di intrattenimento “Superpark”.

L’iniziativa, a ingresso gratuito con apertura a partire dalle ore 16, è promossa dal Comune e dalla Pro loco. Saranno presenti stand gastronomici di alcuni ristoratori del territorio e una selezione di birre artigianali della provincia. Inoltre verrà allestita una “Vintage area” con vestiti anni ’80-’90, libri d’autore e dischi in vinile di tutti i generi ed epoche.

Questo il programma: venerdì 23 musica indie e rock con live band di spicco dell’entroterra marchigiano Mecó e il clan, Make’em Wet e Andrea Cioli.

La giornata di sabato, invece, sarà dedicata alla musica commerciale e popolare italiana con resident dj di San Severino e un ospite di livello nazionale, Martelli, con la sua “Bello bello”. Sul palco anche Asia Ghergo, Profilo Zero, Crosby Dj, Bmas 360, Nicholas, Alexander Jr e Matteo Carsetti, No more bad days e Lorenza.

Si consiglia la prenotazione dei tavoli per la cena scrivendo alla pagina Instagram @superparkfestival. Ingresso gratuito per tutti.