L’esordio casalingo in campionato termina con un pareggio a reti bianche per la Settempeda che divide la posta in palio con il Caldarola. Risultato giusto fra due squadre che si sono equivalse in una partita nella quale è mancato ritmo e le occasioni da rete sono state minime (quelle nitide una per parte) mentre è risultata equilibrata e combattuta. Gara che è andata a sprazzi con un buon inizio dei biancorossi che poi si sono un po’ disuniti lasciando più campo agli ospiti; nella ripresa si può dire che nel complesso le due formazioni abbiano giocato alla pari. Le rispettive difese hanno prevalso sugli attacchi, un po’ imprecisi, mentre a centrocampo si è vista più quantità che qualità. Settempeda più manovriera e alla ricerca di azioni avvolgenti; Caldarola organizzato e compatto con i suoi tanti giovani. Lo 0-0 finale rispecchia quanto visto in 94 minuti e alla fine tutti possono ritenersi soddisfatti: la Settempeda muove la classifica e sale a 4 punti registrando il secondo match con la porta inviolata; il Caldarola conquista il primo punto stagionale dopo il ko interno del primo turno. Prossimo impegno dei settempedani in quel di Esanatoglia (sabato 8 ottobre ore 15.30).

La cronaca

E’ il pomeriggio del debutto in casa per la Settempeda che dopo il bottino pieno della giornata inaugurale del torneo vorrebbe confermarsi contro un Caldarola che cerca, invece, riscatto dopo la sconfitta di sette giorni prima. Mister Dell’Erba presenta un 4-3-1-2 imperniato sulla coppia centrale di difesa (Aringoli-Iacopini) con capitan Di Gioia sulla trequarti. Mister Ruggeri, invece, si affida al modulo che aveva convinto nel finale di gara a Porto Recanati, ovvero un 4-4-2 che vede due novità: Kheder, che fa l’esterno sinistro di centrocampo (al posto di Lleshi) e Rossi, che giostra in mezzo (al posto di Minnucci). Per il resto tutti confermati. Proprio Kheder (4’) dà il via alla prima azione dell’incontro con un passaggio in area per Capenti che mette largo dopo aver cercato l’angolino lontano. Al minuto 11 bella trama biancorossa che porta al tiro in corsa Quadrini che mette alto. Per buona parte della frazione accade ben poco e per annotare qualcosa di interessante bisogna arrivare al 35’ quando dalla bandierina Quadrini mette un pallone lungo che scende verso il secondo palo dove un paio di giocatori biancorossi non trovano il modo per indirizzare in porta. Al 37’ ecco il Caldarola che costruisce la più nitida palla gol. Punizione dalla distanza di Di Gioia che fa battere il pallone davanti a Caracci che devia con qualche fatica, l’azione prosegue con cross verso il centro dell’area che trova la deviazione di un difensore locale. Gli ospiti protestano per un possibile tocco con il braccio. Si prosegue a giocare con tiro cross di Cappelletti che arriva davanti alla porta dove Iacopini è solissimo e con l’opportunità di battere con il piatto destro che finisce addosso a Caracci che ferma la sfera con i piedi. Il pericolo corso frena la Settempeda che appare nervosa e disattenta tanto che al 40’ Cappelletti può andare al tiro che Caracci controlla in due tempi. L’intervallo non sembra essere utile ai locali che tornano in campo mostrando qualche difficoltà. Buresta parte in slalom fino ad arrivare in area per poi calciare in diagonale a mezza altezza con il capitano biancorosso attento nel deviare a mano aperta. Un guizzo di Capenti mostra la presenza della Settempeda. Il numero 10 tira dai venti metri con pallone che accarezza il palo esterno alla destra di Giustozzi proteso in tuffo per poi spegnersi sul fondo. Dopo un altro lungo periodo senza azioni di rilievo, al 28’ c’è un altro pericoloso inserimento in zona d’attacco di Iacopini che, sugli sviluppi di un corner, va in scivolata da pochi passi mettendo sopra la traversa. Poco prima Ruggeri aveva inserito i giovani Sfrappini e Panicari passando al 4-3-3. Il finale di match offre qualcosa in più come emozioni. Al 41’ il Caldarola ci prova con il neo entrato Arajdinoski che si incunea in area tirando però debolmente e centrale. Sul capovolgimento di fronte Panicari sguscia sulla fascia destra, un paio di dribbling per liberarsi in area con cross finale che vede la traiettoria del pallone smorzata da un difensore, un impatto che sembra essere stato con il braccio ma l’arbitro decide che si può andare avanti. Nell’ultimo dei quattro minuti di recupero arriva la grossa chance di vittoria per la Settempeda. Palla in verticale per Capenti che trova il varco buono per scattare, arrivare in area e per calciare con il destro. Rasoterra potente che ha come unica pecca quello di essere centrale tanto che Giustozzi può ribattere con il piede. Episodio che sancisce la fine delle ostilità con le squadre che si congedano dividendosi il bottino.

Il tabellino

SETTEMPEDA-CALDAROLA 0-0

SETTEMPEDA: Caracci, Tabarretti, Mariani, Rossi (33’ st Broglia), Campilia, Bucarelli (33’ st Forresi), Quadrini, Silla, Ulissi (28’ st Panicari), Capenti, Kheder (24’ st Sfrappini). A disp. Palazzetti, Latini, Granili, Lleshi, Menichelli. All. Ruggeri.

CALDAROLA: Giustozzi, Staffolani F., Aringoli, Falconi, Iacopini, Castelli (36’ st Staffolani E.), Pistoletti, Cicconi, Buresta, Di Gioia (33’ st Arajdinoski), Cappelletti (39’ st Maccari). A disp. Malanga, Vita, Battistini, Menghi, Lazzari, Fabbrizi. All. Dell’Erba.

ARBITRO: Marzetti di Fermo

NOTE: ammoniti: Silla, Bucarelli, Castelli, Cappelletti, Cicconi. Angoli: 3-2 per la Sett. Recupero: st 4’

Roberto Pellegrino