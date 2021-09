Settempeda: un “open day” per aprire la stagione del vivaio

Festa di apertura della nuova stagione agonistica 2021-2022 per il settore giovanile della Settempeda. Una novantina di piccoli atleti, tra ragazzi e ragazze, hanno preso parte all’open day “Giochiamo insieme” ospitato al campo sportivo “Soverchia” sotto l’attenta supervisione degli istruttori della società biancorossa. L’iniziativa è consistita in una serie di attività propedeutiche al gioco del calcio e in mini tornei tra i vari gruppi.

All’appuntamento, oltre al presidente della Polisportiva Serralta, Marco Crescenzi, erano presenti il responsabile del settore giovanile della Settempeda, Andrea Cruciani e la coordinatrice dell’attività Laura Ciciliani. Sono intervenuti il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.