Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport del Governo Draghi, è stata ieri (venerdì 9 settembre) a San Severino per incontrare al “Blugallery” i gestori delle piscine a uso pubblico delle Marche, preoccupati per i rincari di energia e gas. Qualche impianto, infatti, ha già scelto di chiudere per alcune mattinate a settimana.

“Ogni impianto natatorio con i costi incrementati di energia e gas costa dai 100 ai 140 mila euro all’anno in più – ha spiegato Mirko Santoni (Team Marche che gestisce le piscine di Jesi, Osimo e Moie) e coordinatore del comitato Marche – e se, come sembra, l’inverno sarà più freddo del precedente, le bollette non diminuiranno e se non ci saranno interventi governativi ci troveremo a dover ragionare su aumento delle tariffe per le categorie meno deboli. Offriamo un servizio per i Comuni di cui gestiamo gli impianti, Comuni che dobbiamo dire ci stanno al fianco in questa situazione così difficile che va avanti ormai da alcuni mesi e che segue il periodo della pandemia che ci aveva messo già a dura prova. Abbiamo investito, migliorato in efficienza i nostri impianti e ridotto i consumi ma è impossibile andare avanti. Cerchiamo di tenere duro fino alla fine dell’anno, chiudendo alcuni giorni o alcune mattinate, ma serve un intervento tempestivo da parte del Governo, specie per impianti energivori come le piscine che offrono un servizio che va a favore della salute e del benessere, da quella dei bambini a quella degli anziani. Noi stiamo lavorando con molte attività dopo la pandemia, c’ è voglia di fare sport e dobbiamo assolutamente evitare le chiusure. Considerato che il territorio marchigiano con i suoi 30 gestori di impianti ad uso pubblico è diverso da quello di altre regioni più densamente popolate, siamo dell’avviso che serva un tetto al costo dell’energia e del gas che ci consenta di mettere in sicurezza i costi di gestione. Poi, a lungo termine, servono degli incentivi per riqualificare i nostri impianti dal punto di vista energetico con il fotovoltaico e ogni soluzione che consenta di risparmiare energia”.

“Sono consapevole dei problemi che mi sono stati rappresentati – ha spiegato l’ex campionessa di scherma Valentina Vezzali -; le piscine vivono, come il resto dell’impiantistica sportiva, una situazione d’emergenza che non è stata contemplata finora nei Ddl Aiuti. Siamo intervenuti ad hoc con dei ristori a fondo perduto, ma non sono sufficienti. Stiamo lavorando per risolvere le questioni messe sul tavolo e confidiamo che il prossimo Governo possa far sì che lo sport sia equiparato agli altri comparti d’intervento”. La Vezzali ha poi ricordato l’impegno a chiudere prima del voto la riforma del lavoro sportivo, fondamentale per dare la giusta dignità a tantissimi addetti del settore.

Al tavolo di lavoro, coordinato da Michele Radaelli, consigliere comunale di Pesaro, sono intervenuti – fra gli altri – il vice presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui e il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei.