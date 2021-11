Settempeda, primo 0 a 0 della stagione contro il Pollenza

La prima volta in stagione con la porta inviolata porta in dote un bel pari alla Settempeda che chiude a reti bianche contro il Montemilone. Risultato positivo che permette ai biancorossi di muovere la classifica, di lasciare finalmente la zona play out e di ritrovare fiducia dopo il brutto ko del turno precedente. Bella la prova della Settempeda che dimostra il piglio giusto e l’atteggiamento richiesto per affrontare la quarta forza del girone. La sfida risulta tattica e nel complesso equilibrata, anche se i locali si sono fatti preferire per manovra, per gestione della palla e per averci provato di più. Impeccabile il reparto arretrato che non ha concesso nulla e risposte positive dai tanti giovani mandati in campo sia dall’inizio che nel corso del match (esordio in campionato per Jacopo Rossi). Ospiti organizzati e compatti (in difesa sono stati molto attenti), ma un po’ troppo rinunciatari e con tattica attendista. Un pareggio che accontenta entrambe e che ci può stare, anche se per i biancorossi ai punti il successi ci sarebbe potuto stare e non avrebbero rubato niente. Poche le occasioni limpide da rete con la Settempeda che ha creato varie potenziali occasioni ma è mancata precisione nell’ultimo passaggio o decisione al momento di tirare, mentre gli ospiti hanno punto di rado. Prossimo impegno, il 4 dicembre, sarà a Villa Musone.

La cronaca

Il comun denominatore fra Settempeda e Montemilone Pollenza, che si affrontano per il decimo turno, sono le tante assenze e in ogni reparto. Fra gli ospiti spicca quella del capocannoniere Maccioni, mentre fra i locali l’emergenza è soprattutto nel reparto centrale. Mister Fondati mette in attacco Fabbrizi vicino a Garbuglia, l’altro bomber della squadra, e dispone un 4-4-2. Mister Ruggeri, invece, cambia modulo (4-3-3) e uomini (cinque novità dal primo minuto): Caracci torna fra i pali, Sparvoli fa il terzino in una difesa composta da Campilia, Latini e Botta. Tutto nuovo il centrocampo con Gega, Del Medico e capitan Broglia. Il tridente d’attacco è formato da Panicari, Rocci e Sfrappini. Le prime battute fanno capire che sarà un agara tattica e equilibrata con le squadre poco disposte a prendersi rischi e perciò a non scoprirsi più del dovuto. E’ il Pollenza ad essere più guardingo, mentre la Settempeda cerca di manovrare e di trovare varchi per colpire. Il primo tentativo è di Botta che converge da sinistra e calcia in porta un destro centrale che Piergiacomi controlla distendendosi sulla sinistra. Al 13’ arriva il tentativo del Montemilone sugli sviluppi di un calcio piazzato con Pagliarini che calcia al volo mettendo alto. Fino alla mezzora accade poco, a parte l’uscita di Bibini per infortunio, fino al guizzo di Rocci che trova modo da dentro l’area di crossare rasoterra con Piergiacomi reattivo a fermare la sfera in tuffo. Al 39’ Lancio lungo che aziona Garbuglia che si porta avanti il pallone fin dentro l’area per poi tirare in corsa. Sinistro sull’esterno della rete. Nel finale di tempo è Panicari a sgusciare dentro l’area per poi andare a terra dopo un contatto. Proteste dei locali ma l’arbitro fa giocare. Ripresa che mostra uno Sfrappini vivace e intraprendente che sfonda a sinistra con dribbling e finte fino ad arrivare in area ma al momento di concludere perde l’attimo finendo a terra. Poco dopo dalla parte opposta è Panicari a muoversi in dribbling arrivando in buona posizione per tirare in porta ma anche lui cade. Richieste di fallo senza esito per i biancorossi. La gara è sempre più equilibrata, spezzettata e con ritmi sempre più bassi. Accade poco e i portieri fanno da spettatori. La Settempeda continua a provarci gestendo il pallone e proprio negli ultimi istanti del match costruisce due occasioni propizie. Al 90’ nasce una bella trama sulla sinistra che vede Del Medico servire con un preciso passaggio Mulinari(entrato per fare il centravanti) che fa un ottimo movimento da punta vera tanto da crearsi lo spazio per calciare verso la porta praticamente dal dischetto. Destro debole e centrale che Piergiacomi blocca a terra. Siamo nel recupero e Jacopo Rossi lavora la palla sulla sinistra per poi appoggiare a Del Medico che gira per Broglia ben appostato al limite. Il capitano tenta il destro ma colpisce male e manda alto. Finisce qua senza gol e con la divisione della posta in palio.

SETTEMPEDA: Caracci, Sparvoli, Botta, Gega, Campilia, Latini, Panicari, Del Medico, Rocci(33’st Mulinari), Broglia, Sfrappini(22’st Rossi Jacopo). A disp. Cardorani, Forresi, Miconi, Orlandani, Crescenzi, Pierandrei, Borioni. All. Ruggeri

MONTEMILONE POLLENZA: Piergiacomi, Massaccesi, Albanesi, Fagiani, Bonifazi, Pagliarini, Marcantoni, Allushaj(33’st Mora), Garbuglia, Bibini(22’pt Paoli Martorelli), Fabbrizi(12’st Dembele). A disp. Monteverde, Benfatto, Giustozzi, Pasqualicchio, Ricciardi, Senigagliesi. All. Fondati

ARBITRO: Paoletti di Fermo

NOTE: spett. 100. Ammoniti: Del Medico, Bibini. Angoli: 5-1 per la Settempeda. Recupero: 2’pt, 4’st

Roberto Pellegrino