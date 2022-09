Il potenziamento, la riqualificazione e la creazione di nuovi percorsi e sentieri dedicati al turismo lento con la realizzazione di una nuova ciclo stazione situata in prossimità dell’anello panoramico di Pitino.

E’ quanto prevede lo schema di accordo di partenariato sottoscritto tra la Giunta comunale settempedana e l’Unione montana Potenza Esino Musone nell’ambito del progetto di filiera mobilità dolce “Tre valli bike park”, un vero e proprio sistema di mobilità sostenibile ciclabile tra vallate che interessa ben 12 Comuni del territorio.

Allo scopo il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile Cipess ha già assegnato specifiche risorse per le aree colpite dal sisma. Tra i fondi anche una previsione di spesa di oltre 150 mila euro proprio per la nuova ciclo stazione.