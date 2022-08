Mercoledì 31 agosto ultimo appuntamento dei mercoledì d’agosto con la mostra mercato di antiquariato, hobbistica e artigianato “Una piazza d’altri tempi”.

Nella bellissima cornice di Piazza del Popolo, dal pomeriggio e fino a tarda sera, si potrà assistere al mercatino serale promosso con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con la Pro loco. Apertura bancarelle alle ore 15, chiusura alle 24. L’iniziativa tornerà poi il 30 ottobre in versione di fiera per tutto il giorno.

Si ricorda che l’area Vigilanza del Comune ha emesso un’Ordinanza che vieta il transito e la sosta di tutti i veicoli dal civico numero 19 al civico numero 45 della stessa piazza. I veicoli in difetto verranno rimossi.