L’inizio delle partite ufficiali è sempre più vicino e il primo appuntamento è la Coppa Marche di prima Categoria che ha visto la composizione dei gironi. Il torneo prenderà il via il 10 settembre (gli altri turni il 17 e mercoledì 12 ottobre). La Settempeda è stata inserita nel gruppo 11 con Esanatoglia e Folgore Castelraimondo. Formazione biancorossa che dovrà rinviare l’esordio in Coppa in quanto il 10 settembre osserverà il turno di riposo. Quindi per vedere all’opera la nuova Settempeda gli appassionati dovranno attendere il sabato successivo (avversaria la perdente di Esanatoglia-Castelraimondo o, in caso di pareggio come da regolamento, toccherà all’Esanatoglia arrivare a San Severino in quanto squadra che disputa in casa il primo match). Il passo successivo, ora, sarà quello di attendere l’uscita del calendario per quanto concerne il campionato che aprirà i battenti il 24 settembre. Nel frattempo la squadra di Ruggeri prosegue la preparazione e per sabato 3 settembre è stata programmata un’altra amichevole a San Claudio (ore 16.30) contro i locali retrocessi in Seconda Categoria.

Roberto Pellegrino