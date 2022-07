La formazione “Favelas Marchigiane” si aggiudica la terza edizione del TorneONE ignorante di calcio a 5, che si è disputata all’Oratorio Don Orione dal 30 giugno al 2 luglio.

Otto le squadre in gara, provenienti dal circondario. Il secondo posto è andato alla formazione “Aston Birra”, mentre terzi classificati, per il secondo anno consecutivo, “Pannocchie X”.

Tre i migliori marcatori, a quota 6 goal ciascuno, Michele Piancatelli e Alessandro Felicioli della squadra “Pannocchie X” e Matteo Salvucci (Favelas Marchigiane), che si è aggiudicato anche il premio di MVP del TorneONE per le prestazioni in campo. Il premio di miglior portiere è andato a Giacomo Palmieri, estremo difensore di Favelas Marchigiane. Premi speciali alle formazioni “S.C. Alda Fregna” e “Sbornia Juniors” per maglie e nome più ignoranti.

La manifestazione è stata organizzata da Leonardo Simoncini, Valerio Vitali, Enrico Paciaroni, Ludovico Ferrara, Lorenzo Plesca e Tommaso Scattolini con il supporto dell’Associazione sportiva dilettantistica Csi San Severino Asd, in collaborazione con l’Oratorio Interparrocchiale Don Orione.

Alle premiazioni sono intervenuti il vicario del vescovo, don Aldo Romagnoli, il presidente del Csi di San Severino, Roberto Ronci e l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.