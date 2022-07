Si è chiuso il Settempeda Soccer Camp 2022 con una giornata finale che ha visto la trentina di ragazzi che hanno preso parte ai dieci giorni di attività (dal 20 al 30 giugno) impegnati in un pomeriggio di partite, di musica e di premiazioni. Una festa, insomma, che ha fatto seguito al vero e proprio evento ludico-tecnico che ha avuto grande successo anche quest’anno grazie all’apporto indispensabile di istruttori, dirigenti e genitori. Molte le attività previste: partite di calcio, giochi, piscina e tanto altro. I ragazzi (dai 5 ai 14 anni) si sono impegnati a fondo, facendo gruppo, giocando e divertendosi. Alla fine sono stati premiati il miglior portiere (Giulio Rucoli) e il re dei rigori (Riccardo Angeloni), entrambi appartenenti alla squadra vincitrice. Organizzazione perfetta ed enorme è la soddisfazione dei responsabili del settore giovanile biancorosso, in testa Stefano Tombolini, e della società tutta, in primis il presidente Marco Crescenzi. Un ringraziamento particolare va fatto sia ai genitori dei giovani calciatori per il supporto dato e ai dirigenti biancorossi che hanno seguito da vicino tutta l’attività preparando minuziosamente ogni cosa, comprese le merende che ogni giorno sono state proposte ai partecipanti dell’evento (in particolare Donatella Crescenzi, Cinzia Tarquini, Nando Ciavaroli, Alessandro Vignati e Andrea Soverchia). Archiviato il camp 2022, l’appuntamento è per l’edizione del prossimo anno.

Roberto Pellegrino