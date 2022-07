Dodici ore di tennis sul campo e fuori dal campo per giocare e divertirsi. E, soprattutto, per ricordare una figura indimenticabile, quella del settempedano Lino Boni. Il tributo a un grande sportivo è andato in scena al Circolo tennis. L’omaggio è stato pensato e realizzato dal Club con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Alla festa hanno preso parte tanti ragazzi e adulti, tutti uniti dalla passione per la racchetta.

Consegnati anche gadget e pergamene-ricordo alla presenza del sindaco Rosa Piermattei e dell’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.